Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta solemna a Curtii Constitutionale a Romaniei in care este validata alegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte, pentru al doilea mandat, a inceput. La sedinta solemna participa...

- Plenul Curtii Constitutionale se reuneste, joi, incepand cu orele 16,00, intr-o sedinta solemna, pentru validarea alegerii presedintelui Romaniei. Potrivit unui anunt al CCR, evenimentul se desfasoara la Sala de sedinte publice a Curtii Constitutionale. Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut, in…

- Reprezentanții Biroului Electoral Central vor anunța joi, de la ora 13.00, rezultatele finale ale alegerilor prezidențale. Ceremonia de validare a celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis de catre Curtea Constituționala a României va avea loc la ora 16.00. Iohannis a câștigat…

- Curtea Constituționala va valida joi al doilea mandat al președintelui Klaus Iohannis. Ședința are loc astazi, de la ora 16, iar la aceasta va participa premierul Ludovic Orban alaturi de alți membri ai Guvernului.Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, reiese din agenda oficiala afișata pe…

- Klaus Iohannis se indreapta spre al doilea mandat de președinte al Romaniei și se alatura lui Ion Iliescu și Traian Basescu in tabloul președinților care au reușit sa caștige voturile romanilor consecutiv. Insa, fostul primar al Sibiului se indreapta, in același timp, spre o situație catastrofala,…

- Ministrii Cabinetului Orban sunt instalati marti in functii, in prezenta prim-ministrului Ludovic Orban sau a presedintelui Klaus Iohannis, iar in aceasta seara ar urma sa aiba loc si prima sedinta oficiala de Guvern, fiind asteptata adoptarea OUG privind organizarea Guvernului si a ministerelor, ca…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta. In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In…