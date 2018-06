Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii coalitiei PSD+ALDE vor asigura cvorumul de sedinta, miercuri, la dezbaterea pe motiunea de cenzura, dar nu vor participa la vot, a anuntat Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu Calin Popescu Tariceanu.

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura, scrie Agerpres. Sedinta este condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, iar la prezidiu nu se afla nici presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nici presedintele Senatului,…

- Motiunea de cenzura ‘Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!’, initiata de PNL va fi citita luni in plenul Parlamentului. PNL, USR si PMP au depus, saptamana trecuta, la Parlament, motiunea de cenzura intitulata ‘Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!’. Documentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, dar inca nu s-a decis daca UDMR se va alatura demersului, transmite News.ro . “Inca nu, dar sunt convins ca UDMR va discuta acest lucru…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis, ieri, ca prezentarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, depusa de PNL, sa aiba loc luni, de la ora 16:00, urmand ca dezbaterea si votul sa fie date miercuri, 27 iunie, incepand cu ora 14:00, potrivit Mediafax. „Referitor…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit news.ro.“Referitor…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, titreaza News.ro.…