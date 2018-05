Conducerea PSD s-a reunit in sedinta, luni, la Palatul Parlamentului, in prezenta presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila, a presedintelui PSD Bucuresti - Ilfov, Gabriela Firea, altor lideri ai partidului. Pe agenda discutiilor se afla, cel mai probabil, strategia PSD pentru perioada urmatoare in privinta mai multor actiuni, dar si in ceea ce priveste relatia cu presedintele Klaus Iohannis. Inaintea sedintei, Liviu Dragnea l-a acuzat pe seful statului ca "submineaza Romania". "In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dancila,…