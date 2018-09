A început şcoala, încep şi virozele Medicii pediatri de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" se asteapta ca in perioada urmatoare, odata cu intrarea copiilor in colectivitati, sa apara numeroase cazuri de viroze respiratorii, afectiuni digestive sau de boala gura-mana-picior, afectiune virala care se caracterizeaza prin aparitia unor leziuni ulceroase nivelul gurii, precum si leziuni ulceroase la nivelul mainilor si picioarelor. Daca in zilele de dinaintea inceperii noului an scolar n (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul care va avea loc de joi, 6 septembrie, pana sambata, 8 septembrie, la Hotel International este organizat cu ocazia implinirii a 18 ani de existenta pe care Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ii va implini anul acesta. „Sesiunile plenare vor aborda…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ sustin ca finalul vacantei aduce tot mai multi copii la spital din cauza consumului excesiv de alcool, chiar si la varste fragede. Zilele trecute, doi baieti in varsta de 14, respectiv 16 ani, au ajuns la spital…

- Brazilianul Ronaldo, 41 de ani, a fost internat de urgența la un spital din Ibiza. Presa din Spania anunța ca fostul atacant a fost adus vineri la spitalul de urgența din Ibizia, fiind diagnosticat cu pneumonie. Ronaldo a stat in spitalul de stat pana vineri noapte, cand a cerut sa fie mutat la un spital…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iasi efectueaza investigatii medicale complexe si sunt rezervati in ceea ce priveste starea de sanatate a pilotului ranit in accidentul aviatic care a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii…

- UPDATE: Baiatul de un an si sapte luni a fost transferat la Spitalul de pediatrie “Sf. Maria” din Iasi, cu ambulanta TIM apartinand ISU Vaslui, deoarece copilul era agitat si nu s-a putut prinde o linie venenoasa pentru a fi perfuzat. ULTIMA ORA: Caz infiorator la Barlad, unde acum o ora un copil…

- Potrivit autoritatilor, s-a optat pentru varianta elicopterului, deoarece acesta avea cel mai bun timp de raspuns la solicitare. "Un copil in varsta de 15 ani, muscat de sarpe, va fi transferat la Iasi cu un elicopter, direct din localitate. Elicopterul SMURD va ateriza langa centrul de permanenta…

- Aromele utilizate in tigarile electronice pot afecta negativ vasele de sange contribuind ulterior la aparitia unor probleme cardiovasculare, sugereaza un studiu efectuat recent in Statele Unite, citat de UPI. Cinci arome testate in laborator au produs leziuni la nivelul functiilor ...

- Medicii din Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava sunt provocati de managerul unitatii medicale, Vasile Rimbu, sa urmeze exemplul colegilor lor din specialitatile Neurochirurgie, Ortopedie si Epilepsie, de a utiliza proceduri medicale de inalta performanta, in contextul ...