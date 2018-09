A inceput scoala: in ce fel este periculoasa tehnologia pentru adolescenti?

Stiri pe aceeasi tema

- Se afirma tot mai des ca elevii nu invața din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arata tehnologia, ci felul in care le spun profesorii și ce le arata tehnologia ii incita sa gandeasca. Interacțiunea lor cu informațiile este cea care ii ajuta sa se dezvolte.

- O noua tendința este la moda în aceasta perioada - arsuri solare pe piele sub forma de desene artistice provocate în mod voit. Aceasta practica, venita din Statele Unite, a fost denunțata de dermatologi, informeaza bfmtv.com.

- Prin intermediul unui proiect cultural, romii din Gaujani, Giurgiu, invața sa scrie și sa citeasca. Adolescenți, mame cu copii sau barbați in pragul pensiei stau cuminți in banci ca sa descalceasca alfabetul. In fiecare sambata, vin „doamnele de la asociație” care nu-i rasplatesc cu note, dar le dau…

- SAP continua și in 2018 proiectul Adoptam o Școala prin care angajații companiei susțin cursuri de programare Scratch in trei școli primare din București, Timișoara și Cluj-Napoca. Elevii de clasa a IV-a vor invața sa dezvolte aplicații in popularul limbaj de programare Scratch, in perioada 19 ianuarie…

- "Nu a fost si nu este este o intentie a BNR de a limita creditarea. A fost o discutie in cadrul Consiliului National pentru supraveghere macro prudentiala vizavi de aceasta analiza pe care BNR trebuie sa o efectueze, o analiza a pietei in general a profilului celui care doreste un imprumut, care…

- "In America, care e partenerul nostru strategic si catre care eu ma uit cu drag si as dori sa avem sistemul de acolo, cred ca acea doamna era invitata imediat undeva sa dea niste explicatii mai grele si presedintele era bagat in ancheta imediat", a declarat Dragnea la Scoala politica TSD de la Neptun,…

- Caz șocant la o școala din Calarași, unde o invațatoare a fost batuta de mama unor elevi chiar in școala, in fața copiilor. Gestul incalificabil a pornit dupa ce unul dintre copii a primit calificativul „insuficient”.

- Ioana, fiica lui Nicolae Mischie, a studiat la o renumita universitate de film din Statele Unite ale Americii, care este considerata „Harvardul“ scolilor de film din lume. Ioana Mischie este regizor si doctorand la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti.