- Saptamana Mare mai este numita și Saptamana Patimilor și reprezinta ultima saptamana din Postul Paștelui. Este saptamana deniilor considerate marețe și sfinte din cele mai vechi timpuri. Luni, in prima zi din Saptamana Mare, in biserici se citește istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul…

- Incepe Saptamana Mare pentru credincioșii ortodocși. Tradiții, obiceiuri și superstiții Saptamana Mare, ultima saptamana a Postului Paștelui, numita și Saptamana Patimilor, are menirea de a pregati credincioșii pentru Inviere. Numita și Saptamana Neagra in Bihor și Maramureș, Saptamana Mare gasește…

- Floriile 2023. Duminica Floriilor Ortodoxe și Catolice 2024, 2025. Obiceiuri, tradiții și superstiții Cand pica Floriile in urmatorii ani: Duminica Floriilor Ortodoxe și Catolice in 2024, 2025. Paștele Ortodox 2023 sunt in 16 aprilie, iar Paștele Catolic 2023 in 9 aprilie. In Duminica Floriilor, romanii…

- Foarte rar se intampla ca Paștele Ortodox și Paștele Catolic sa cada in aceeași zi, de obicei fiind diferența de o saptamana intre cele doua, dar nu mulți oameni știu de ce se intampla acest lucru.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Saptamana Mare, cunoscuta și ca Saptamana Patimilor, este o perioada foarte importanta pentru toți romanii care fac pregatiri pentru Paște. In ultima saptamana din postul Paștelui exista o mulțime de obiceiuri și tradiții de care creștinii țin cont. Iata cateva dintre acestea.

- 10 aprilie: Duminica Floriilor 2022 pentru catolici. Traditii, obiceiuri și superstiții care se respecta in aceasta zi Și anul acesta, catolicii și protestanții sarbatoresc Floriile cu o saptamana mai devreme decat ortodocșii. In anul 2022, Floriile pica pe data de 10 aprilie pentru catolici, iar pentru…

- 6 martie – Lasatul Secului pentru Postul Paștelui 2022: Tradiții și obiceiuri. Ultima zi inainte de cel mai aspru post din an In calendarul bisericesc, Lasatul secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați (27 februarie) – cand se lasa sec de…

- Postul Paștelui 2022, cel mai lung și aspru post din an: Interdicții, durata, zile de dezlegare la pește. Obiceiuri și tradiții Postul Paștelui 2022, cel mai lung și aspru post din an: Interdicții, durata, zile de dezlegare la pește. Obiceiuri și tradiții Incepand cu data de 7 martie 2022, va incepe…