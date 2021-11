A început să ningă! Unde acționează deja utilajele de deszăpezire! Sfaturi pentru șoferi – VIDEO Deși suntem la inceputul celei de-a doua saptamani din noiembrie, luna lui Brumar, cum mai e cunoscuta in popor, au aparut semne ale iernii, și anume precipitații sub forma de ninsoare. Ca urmare, deja au ieșit pe teren utilajele de deszapezire. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca dupa ce a inceput sa […] The post A inceput sa ninga! Unde acționeaza deja utilajele de deszapezire! Sfaturi pentru șoferi - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea si a facut apartia in zona de munte. In judetul Hunedoara, s a asezat un strat de zapada. Desi acesta nu este consistent, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, a luat masurile necesare. In zonele inalte ale judetului, au intrat in actiune utilajele de deszapezire si au imprastiat…

- Drumarii au inceput, in aceste zile, instalarea parapetilor parazapada pe sectiunile de drumuri expuse in timpul iernii viscolului, a anuntat, azi, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Vor fi montate garduri pe o lungime de aproximativ 17 kilometri si peste 2.000 de indicatoare. De asemenea,…

- Marcajele rutiere sunt de acum vizibile pe autostrada A1. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara informeaza ca au fost realizate marcaje rutiere performance in nodul rutier Simeria, pe autostrada A1. Marcajele rutiere au fost realizate de SC Metalbac & Farbe. Asemenea marcaje…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sarbu, a anunțat, in urma cu cateva zile, pe pagina sa de Facebook, ca pana la termenul limita din 21 septembrie, la licitația Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere organizata prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov pentru…

- Noi limitari de viteza au fost introduse pe mai multe tronsoane din DN 1, DN 13, si DN 73A, pe care s-au petrecut accidente grave, a anuntat, luni Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Conform sursei citate, limitarile de viteza si alte modificari ale marcajelor rutiere - privind interzicerea…

- Noi limitari de viteza au fost introduse pe mai multe tronsoane din DN 1, DN 13, si DN 73A, pe care s-au petrecut accidente grave, a anuntat, luni Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, potrivit Agerpres. Citește și: Dosarul de CORUPȚIE in care Viorel Hrebenciuc a primit deja trei…

- O autocisterna s-a rasturnat, azi noapte, pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Deva. Mastodontul a blocat ambele benzi de circulație, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunțand ca se poate trece doar pe banda de urgența. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca au fost finalizate lucrarile de așternere a covorului asfaltic de pe Varianta de Ocolire a municipiului Brașov. Stratul uzura a fost inlocuit pe toate cele 4 benzi, pe un tronson de aproximativ 6,5 km, in zona cartierului Stupini. In cadrul proiectului…