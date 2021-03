A început relaxarea la Madrid Masurile de siguranța mai puțin restrictive din capitala Spaniei au atras mii de turiști in ultimele zile. Terasele sunt pline la fel ca inainte de pandemie și aproape nimeni nu poarta masca. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu premierul spaniol Pedro Sanchez in primul lor summit bilateral, consacrat semnarii unui acord privind recunoasterea dublei cetatenii, dar si discutiilor privind criza cauzata de COVID-19 si 'pasaportul de vaccinare' european, comenteaza…

- Spania a adus joi un omagiu victimelor terorismului la implinirea a 17 ani de la atacurile jihadiste de la Madrid, cele mai sangeroase din Europa, relateaza AFP. ''Europenii trebuie sa fie uniti si solidari in lupta impotriva terorismului, de oriunde ar veni'', a declarat…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au efectuat 16 percheziții in municipiul Turda, comuna Mihai Viteazu, precum și in județele Argeș, Mureș, Giurgiu, Dambovița, Suceava și Dolj, la locuințele unor persoane banuite de proxenetism, șantaj, camata și influențarea…

- Bulgaria inregistreaza de la inceputul acestei saptamani o noua crestere a numarului cazurilor de COVID-19, cu 967 de noi imbolnaviri confirmate miercuri si 36 de decese, potrivit agentiile DPA si BTA. Aceasta tara a relaxat incepand de luni unele masuri antiepidemice, permitand redeschiderea…

- O puternica explozie a provocat miercuri prabusirea partiala a unei cladiri din centrul capitalei Spaniei, Madrid. Cauzele deflagrației nu sunt cunoscute inca. Nu se știe inca nici daca sunt persoane decedare, iar un reporter al televiziunii RTE vorbeste despre mai multe persoane ranite, transmit agentiile…

- Zapezile nemaivazute care au lovit saptamina trecuta capitala Spaniei au provocat pagube de aproape un miliard și jumatate de euro, așa ca autoritațile madrilene vor ca orașul sa fie declarat zona de dezastru natural, pentru a putea primi fonduri de urgența, transmite digi24.ro. Filomena, cea mai grava…

- Spania a inregistrat temperaturi "istorice" in noaptea de luni spre marti, mercurul termometrelor scazand pana la -25,4 grade Celsius si complicand deszapezirea, in special in capitala Madrid, unde multe strazi au ramas blocate, relateaza AFP. O mare parte din centrul si estul tarii era inca acoperita…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat relaxarea restricțiilor, din tot județul, ca urmare a scaderii incidenței cazurilor de COVID-19 din Argeș sub 3/1000 de locuitori. Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de jocuri de noroc iși vor…