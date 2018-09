Stiri pe aceeasi tema

- Dealul care a dat atat de multa bataie de cap constructorului de pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva a fost și in aceasta luna principalul punct unde s-au concentrat eforturile depuse de antreprenor. Echipele de lucru au fost comasate in special in zona Șoimuș. Astfel, au continuat lucrarile…

- Cel mai aglomerat tronson al soselei Deva – Lugoj ramane si unul dintre cele mai degradate drumuri nationale din vestul tarii, chiar daca Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta finalizarea unor ample lucrari de reparatii.

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a publicat imagini de pe santierul lotului patru din autostrada Lugoj – Deva, care este considerat tronsonul cu cel mai mare grad de dificultate din autostrada Nadlac – Sibiu.

- Structura de rezistența a cladirilor de la Centrul de Intreținere care se construiește la Șoimuș este aproape de finalizare. Acesta este unul dintre cele mai importante de pe rețeaua de autostrazi. Viitorul Centru de Intreținere Șoimuș, care se construiește pe Lotul 4 al Autostrazii…

- Cum autostrada A1 nu va fi integral circulabila pentru mult timp de acum inainte, iar singura legatura dintre finalul lotului 2 din Lugoj – Deva si urcarea pe autostrada din localitatea hunedoareana este vechiul drum national, extrem de circulat si dificil, cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara…

- Directia de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat impunerea de restricții de circulație pe autostrada A6, drumul de legatura intre autostrada A1 și centura municipiului Lugoj. Antreprenorul care s-a ocupat de constructia acestui lot a inceput lucrari de reparații și intreținere in perioada de garanție…

- Ritmul intens impus de constructor pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva a scazut in ultima perioada din cauza ploilor cazute in ultimele zile, au anuntat cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara. Lucrarile nu au fost oprite, dar au scazut in intensitate in unele zone sensibile.…

- Cei de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca in lunile iunie, iulie și septembrie 2018, antreprenorul Tirrena Scavi Condotte Cossi G.I.E. va executa o serie de lucrari de reparații și intreținere in perioada de garanție, pe autostrada A1 Lugoj – Deva, lotul 1, intre…