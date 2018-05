A inceput razboiul trandafirilor in Bulgaria Esenta de trandafir bulgaresc Rosa Damascena este de neinlocuit pentru marii parfumieri mondiali: acest produs si cele 370 de componente ale lui nu au alternativa sintetica. Dar producatorii din Bulgaria, tara care sustine jumatate din industria cosmetica internationala, au iesit in strada, nemultumiti de pretul mic la care si se cumpara marfa. Marile distilerii din […] A inceput razboiul trandafirilor in Bulgaria is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

