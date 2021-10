A început războiul mondial pentru metale esențiale Era inevitabil sa se ajunga aici: tranziția energetica a dus la o incleștare globala, țari și producatori incearca sa pastreze sau sa preia controlul asupra acestor materii prime esențiale pentru decarbonizarea planetei. Pentru combustibilii fosili, lațul se strange. Criza gazelor, prețul combustibilului, urgența climatica… toți acești factori au accelerat calendarul tranziției energetice. Timpul se scurge pentru […] The post A inceput razboiul mondial pentru metale esențiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

