- Liderul PNL Sector 5 și deputat, Cristian Bacanu, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ii cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa incalce deliberat legea, asta in condițiile in care reglementararile privind starea de alerta prevad o relaxare a restricțiilor odata cu scaderea…

- Uite viceprimarul, nu e viceprimarul. Vlad Voiculescu joaca alba neagra cu funcțiile. Fost ministru al Sanatații, anunța, luni, ca a decis sa renunțe la funcția de viceprimar al Capitalei, pe care a așteptat-o 86 de zile, pentru a accepta-o pe cea de ministru al Sanatații. Liderul PLUS București,…

- Vlad Voiculescu, al carui nume este vehiculat pentru preluarea portofoliului Sanatatii in viitorul Guvern, se retrage din functia de consilier general si implicit la postul de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat sa-l ocupe, afirma surse politice pentru Adevarul. In locul sau ar urma sa fie numit…

- Adrian Marinescu, medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, propune cateva masuri pentru a evita carantina Bucurestiului, care a inregistrat astazi pentru prima data o rata de infectare de peste 7, transmite Antena 3.Bucurestiul are cea mai mare rata de infectare…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat ca va efectua controale inopinate in București, in diferite zone și instituții, pentru a se asigura personal ca regulile sanitare sunt respectate. In cazul in care masurile nu sunt aplicate corespunzator, șeful instituției sau responsabilul de zona…

- Traian Berbeceanu a declarat marți seara, la Realitatea Plus, ca nu ia in calcul carantinarea Bucureștiului, asa cum cerea Vlad Voiculescu, viitor viceprimar al Capitalei. "La acest moment, nu avem in vedere carantinarea Bucureștiului. Maine, la 10:00, o sa am o ședința cu reprezentanții Poliției,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Ieri, in ședința de Guvern, a fost luata hotararea mutarii subprefectului de Argeș, Corneliu Cirstea, de la Prefectura Argeș la cea a Capitalei. Cirstea va fi subalternul lui Traian Berbeceanu, cel care a fost numit prefect al Bucureștiului, in urma cu cateva zile.