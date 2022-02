A început războiul hibrid: mai multe companii petroliere din Europa, victimele unui atac cibernetic Mai multe companii de transport și depozitare a petrolului din Europa se confrunta cu atacuri cibernetice, realateaza BBC. Sistemele informatice au fost perturbate la Oiltanking din Germania, SEA-Invest din Belgia și Evos din Țarile de Jos. In total, zeci de terminale de depozitare și transport de petrol din intreaga lume au fost afectate, firmele declarand ca atacurile au avut loc in weekend, informeaza Mediafax. BBCapreciaza ca sistemele IT ale tuturor celor trei companii au cazut sau au fost grav perturbate. Procurorii belgieni spun ca investigheaza atacul cibernetic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

