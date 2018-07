Stiri pe aceeasi tema

- UE impune taxa pe Harley Davidson. Uniunea Europeana a anunțat introducerea unor tarife vamale pe o serie de importuri din SUA, precum whisky, motociclete și suc de portocale, ca raspuns la tarifele deja anunțate anteior de catre președintele american Donald Trump. Aceste taxe vamale se ridica la 25%.…

- Qualcomm, cel mai mare producator de cip-uri de smartphone-uri, asteapta sa se intalneasca saptamana viitoare la Beijing, cu autoritatile de reglementare antitrust, pentru a obtine avizele pentru propunerea de achizitionare a NXP Semiconductors, spun surse pentru Reuters.

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…

- Guvernul a adoptat, marti, un Memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana privind cooperarea in domeniul inteligentei artificiale, lansarea radarului privind inovarea si dezvoltarea tehnologiei blockchain la nivel european. …

- Moscova si Beijingul vor incerca sa blocheze orice tentativa din partea SUA de sabotare a acordului nuclear incheiat cu Iranul, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov in finalul discutiilor purtate luni la Beijing cu omologul sau chinez Wang Yi, relateaza TASS si Reuters. ''Suntem…

- Ksenia Yudayeva, adjunctul guvernatorului bancii centrale a Rusiei, a anuntat ca institutia ia in considerare noi masuri pentru a limita imprumuturile in valuta in sistemul bancar, scrie Reuters. Noile sancţiuni americane care vizează Rusia au provocat săptămâna trecută…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si…

- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters. Firma condusa de Elon Musk…