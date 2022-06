Administrația Fondului pentru Mediu a demarat, vineri de la ora 10, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Pana pe 23 iunie, ora 23.59, populația care nu are cont din edițiile anterioare se poate inscrie in program prin crearea […] The post A inceput Rabla pentru Electrocasnice. Ghidul inscrierii in program appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .