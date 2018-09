A inceput programul Litoralul pentru toti: cat de putin costa o saptamana la mare, chiar si la hoteluri de 4 stele!

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu venirea toamnei, preturile scad pe intreg litoralul. Cei care aleg sa-si petreaca vacanta in extrasezon pot profita de programul „Litoralul pentru toti“ si de alte reduceri. Turistii care nu si-au permis sa mearga in timpul verii pe litoralul Marii Negre mai au o sansa in septembrie. Sunt asteptati…

- La malul marii incepe programul "Litoralul pentru toți", iar cei care și-au pastrat și tichetele de vacanța au prețuri reduse la condiții ultra all inclusive. De altfel, sezonul estival ar putea fi prelungit pana in octombrie, ținand cont ca vremea se anunța buna, iar pana pe 15 septembrie toate camerele…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza programul “Litoralul pentru toti”. Turistii beneficiaza de oferte intre 150 si 600 de lei pentru o saptamana la mare, in perioada 2-30 septembrie, potrivit unui comunicat. “Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta…

- Se apropie toamna, iar preturile de cazare pe litoral au scazut cu pana la 30%. O noua serie de reduceri va avea loc dupa 1 septembrie. La hoteluri de 4 stele, de exemplu, cazarea va costa circa 380 lei pe noapte, cu 100 de lei mai putin, dupa 1 septembrie. La hoteluri de 3 stele […]

- Vanzarile pentru minivacanta de Sfanta Maria sunt mai mari cu pana la 38 pe litoral si cu pana la 25 pentru statiunile balneo ori munte, fata de anul trecut, sustin reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism ANAT .Beneficiarii voucherelor de vacanta au cautat in special hoteluri de doua…

- Circa 28% dintre clientii hotelurilor de 4 si 5 stele din Romania au sustinut ca au fost ajutati sa-si care bagajele si doar 22% spun ca au fost condusi catre lift sau in camere, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group Romania, transmite News.ro . Studiul a fost efectuat…

- Vesti proaste pentru romanii care pleaca in vacanta. Preturile de cazare pe litoral vor creste de saptamana viitoare."Cele mai multe cresc cu 20 -30%, dar exista si hoteluri care vor dubla pretul unei camere. Cea mai scumpa cazare pe litoralul de la noi costa 1.500 de euro pe noapte. De saptamana…