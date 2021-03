Stiri pe aceeasi tema

- Peste 47.000 de persoane s-au programat luni, 15 martie, in toata țara, pentru vaccinare Covid-19 in etapa a III-a, dedicata populației generale. Peste 350.000 de persoane sunt pe lista de așteptare. Luni a debutat etapa a III-a de vaccinare din Strategia naționala privind vaccinarea impotriva COVID-19.…

- Platforma nationala pentru programare la vaccinare impotriva COVID-19 nu s-a blocat din cauza numarului de accesari multiple, fiind in procedura de actualizare. „Avand in vedere ca trecerea de la prima etapa s-a realizat incepand cu orele 15,00, in acest moment se realizeaza transferul tuturor serviciilor…

- Inscrierile in platforma informatica de programare pentru vaccinarea impotriva noului coronavirus se pot face in mai multe moduri, in corelare cu cele trei etape stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, in care vor fi vaccinate grupele de populatie, precizeaza Comitetul National de…