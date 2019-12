Stiri pe aceeasi tema

- Un accident soldat cu decesul unui pieton a avut loc sambata seara pe DN 7 C in comuna Merișani. Un medic a omorat un pieton care, potrivit polițiștilor, traversa neregulamentar. Victima avea 52 de ani, scrie realitateadearges.net.Un medic a omorat un pieton! Din primele cercetari, barbatul de 34…

- Recent a inceput procesul in care Alb Sonia Maria, o femeie din cartierul clujean Maraști, este judecata pentru ca l-a omorat in bataie pe unul dintre fiii ei in varsta de 9 ani. In momentul de fața... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- În momentul de fața mama ucigașa se afla în arest preventiv. În motivarea arestarii preventive dispuse în cazul femeii care și-a omorât în bataie baiețelul de 9 ani, este descris, cu lux de amanunte, modalitatea în care femeia l-a batut pe copil cu…

- Trei barbati, membri ai unui clan de romi spoitori din Braila, au fost condamnati la pedepse grele cu inchisoarea pentru omor dupa ce au zdrobit in bataie doi comercianti ambulanti de sare, una dintre victime fiind calcata in picioare de agresori.

- Un barbat de 62 de ani, din orasul Calan, a fost gasit mort in localitatea Dancu Mare din judetul Hunedoara, cu o lovitura in zona capului, din primele investigatii politistii stabilind ca victima ar fi avut, in cursul serii de vineri spre sambata, un conflict cu o alta persoana, la barul din sat. Politistii…

- De ce nu am putea construi pasarele de la Aeroport pâna în Florești?, se întreaba clujenii. Un taximetrist susține ca este „absolut absurd” ca, în mai puțin de 400 de metri, sa existe patru treceri de pietoni, așa cum este în cartierul Maraști, pe str. Aurel…

- Șapte tineri au fost reținuți de Poliție in Cluj-Napoca, in urma unui scandal care a avut loc in fața unei sali de jocuri din cartierul Maraști. Camerele de supraveghere au surprins in imagini o bataie intre doua clanuri rivale de interlopi in care au fost folosite macete și spray-uri lacrimongene,…

- Doi frati din comuna argeseana Merisani au fost arestati la sfarsitul lunii iunie dupa ce au omorat in bataie un om in trafic. David Tudorici, fratele celor doi arestati, este la fel de violent: si-a batut mar prietena, i-a spart nasul unui barbat si este judecat pentru tentativa de omor.