- Presedintele american Donald Trump a prezis joi ca procesul sau de impeachment din Senat se va incheia "foarte repede" si a denuntat inca o data "o vanatoare de vrajitoare", relateaza AFP. "Ar trebui sa mearga foarte repede", a declarat el din Biroul oval. Procesul istoric de destituire a presedintelui…

- Coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor in procedura demiterii presedintelui Donald Trump au prezentat formal, joi dupa-amiaza, in Senatul SUA, articolele de inculpare, informeaza CNN, citat de Mediafax.

- Senatul american a deschis joi procesul de impeachment (punere sub acuzare si destituire) impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA. Sesiunea este prezidata de Chuck Grassley,…

- Senatul american a deschis joi procesul de impeachment (punere sub acuzare si destituire) impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA potrivit Agerpres. Sesiunea este prezidata…

- Camera Reprezentantilor a votat in 19 decembrie, potrivit principiilor partidului, pentru destituirea presedintelui Donald Trump. Locatarul de la Casa Alba a fost acuzat de abuz de putere si obstructionarea Congresului, pentru ca ar fi inghetat un ajutor pentru a forta astfel Ucraina sa-l…

- Congresmanul democrat Adam Schiff a fost desemnat sef al echipei de procurori pentru procesul politic de impeachment impotriva presedintelui republican Donald Trump, care se va desfasura in Senat, a anuntat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, informeaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat, miercuri dupa-amiaza, Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.Mitch McConnell a declarat ca, in cazul in Camera Reprezentantilor va aproba activarea articolelor…