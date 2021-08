A început prigoana femeilor în Afganistan. Talibanii fac legea Oficialii talibani din vestul provinciei Herat au ordonat ca fetelor sa nu li se mai permite sa stea in aceleasi clase cu baietii, relateaza khaama.com. Intr-o intalnire de trei ore intre profesori si oficialii talibani, acestia din urma au spus ca nu exista nicio justificare pentru acest tip de educatie mixta. In prezent co-educatia este aplicata atat in ​​universitatile guvernamentale, cat si in universitatile private. Profesorii din vestul provinciei Herat au argumentat ca universitatile si institutele guvernamentale pot gestiona clase separate, dar din cauza numarului limitat de studente din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

