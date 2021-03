Stiri pe aceeasi tema

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brancuși – 19 februarie 2021. Text integral: Brancuși – Sculptor creștin ortodox Anul acesta, 2021, se implinesc 145 de ani (1876) de la nașterea sculptorului Constantin Brancuși.…

- Potrivit calendarului creștin ortodox, in anul 2021, Sfintele Paști cade pe data de 2 mai. Anul acesta, Paștele Blajinilor, zi cand pomenim toți morții, va fi sarbatorit pe data de 10 mai. Postul Paștelui va incepe la data de 15 martie. Postul Paștelui - ce trebuie sa știi Postul Paștelui…

- Razvan Simion pare ca incearca sa ii reintre in grații fostei sale iubite, Lidia Buble, astfel ca surprizele pe care artista le primește nu mai lasa deloc loc de interpretari. Sa fie un pas timid spre o impacare, sau este vorba despre un admirator secret?

- BERBEC Treci printr-un moment de mare pregatire chiar acum si construiesti fundatia pentru un proiect major de viata. Aceasta perioada nu trebuie luata cu usurinta. Energia zilei aduce aceasta importanta in centrul atentiei. Asigura-te ca construiesti cu caramizi si nu cu paie si ca mortarul pe care…

- 2020 a fost un an greu pentru mulți dintre noi, dar pentru ei a fost de coșmar. Lora a ramas fara mama sa inca de la inceputul anului, Laura Cosoi și-a pierdut tatal din cauza Covid-19, iar Cezar Ouatu iși plange fratele, care s-a stins luna aceasta, noteaza click.ro. Laura Cosoi (38 ani) nu a […] The…

- Mario Fresh, sora lui Raluca și parinții lor, Claudia și Michi Galațanu, au fost recent invitați in platoul emisiunii La Maruța. In timpul interviului, Raluca a dezvaluit ca, in doar cateva zile, va pleca in Dubai. Ce frumoasa este sora lui Mario Fresh, Raluca Galațanu „E cald și bine [acolo]. Am fost…