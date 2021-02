Stiri pe aceeasi tema

- Prin riturile penitențiale din Miercurea Cenușii, credincioșii romano-catolici și protestanți incep Postul Mare in 17 februarie 2021. Credincioșii greco-catolici și ortodocși incep Postul Mare in 15 martie. Cu aceasta importanta ocazie spirituala, papa Francisc a transmis un mesaj de pregatire pe tema…

- Papa Francisc a subliniat importanta iertarii si s-a rugat pentru crestinii persecutati pentru credinta lor, sambata, la rugaciunea traditionala Angelus, “Ingerul Domnului”, recitata in interiorul Palatului Apostolic de la Vatican. „Sa ne rugam astazi pentru cei care indura persecutii din cauza numelui…

- Anul acesta Slujba de Craciun de la Vatican se adapteaza condițiilor impuse de pandemia de coronavirus. Pentru a respecta normele in vigoare s-a luat decizia ca Slujba de Craciun de la Vatican sa fie mutata la ora 19.30. Slujba se va incheia in jurul orei 22.00, astfel ca cetațenii vor avea suficient…

- Pelerinajul de la statuia Fecioarei Maria situata in centrul Romei va fi anulat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Papa Francisc a decis ca pelerinajul sa fie anulat din motive de protecție, potrivit Vatican News. „Pe 8 decembrie, Sfantul Parinte Francisc va savarși un act de devoțiune…

- Trei sunt venirile Domnului in mijlocul umanitații: una la Betleem, una la sfarșitul veacurilor, iar una care trece pe sub ochii noștri in fiecare zi. Dupa Sfanta Liturghie celebrata duminica in bazilica San Pietro, papa a mers in biblioteca apartamentului pontifical de unde, la ora Romei 12.00, a condus…

- Credinciosii catolicii trec duminica, 29 noiembrie, prima duminica a noului an liturgic dupa ritul roman sau latin, la versiunea modificata a rugaciunii „Tatal Nostru” la liturghiile catolice din majoritatea eparhiilor italiene, anunta agentia ansa . Celelalte biserici pot implementa textul modificat…

- ”Nu suntem facuți pentru a visa vacanțe sau sfarșitul de saptamana, ci pentru a implini visurile lui Dumnezeu in aceasta lume”: a spus papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrata in bazilica San Pietro duminica, 22 noiembrie 2020. Prin tradiție, in ultima duminica a anului liturgic dupa ritul…

- Credincioșii ortodocși și catolici sarbatoresc, astazi, Intrarea Maicii Domnului in biserica, zi cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parintii Maicii Domnului, Sfintii Ioachim si Ana, l-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea de a fi parinti, fagaduind ca daca vor avea un…