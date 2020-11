Stiri pe aceeasi tema

- Firmele mici, afectate de pandemie, pot primi pana la 2.000 de euro, daca indeplinesc anumite condiții. Trei sferturi dintre dosarele depuse au fost deja aprobate iar guvernanții promit ca toate sumele vor fi achitate pana la sfarșitul anului. „Pana la finalul anului, se vor face toate platile si ne…

- Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, vineri, la Braila, ca a inceput plata granturilor acordate de stat IMM-urilor afectate de pandemia de coronavirus. "A inceput plata granturilor acordate de stat IMM-urilor afectate…

- Egiptul a propus initierea unui proiect de revitalizare a tractorului romanesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesitatile pietelor africane, a anuntat marti Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…

- Egiptul a propus initierea unui proiect de revitalizare a tractorului romanesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesitatile pietelor africane, a anuntat marti Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului…

- CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea teritoriala din Romania, a semnat convenția cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, devenind astfel partener in cadrul schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile afectate de pandemia COVID-19 pot…

- Romania sprijina propunerea de recomandare redactata de Comisia Europeana catre Consiliul European privind abordarea coordonata la nivel european a masurilor de restrictionare a liberei circulatii care ar putea fi luate de statele membre ca raspuns la pandemie, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Secretarul de stat Liviu Rogojinaru a afirmat, miercuri, intr-o interventie telefonica, in cadrul unei emisiuni la radioul public ca Guvernul are in vedere lansarea Start Tech Innovation, succesorul Start-Up Nation, in luna noiembrie a acestui an. Peste 350 de asociatii si firme au depus la Ministerul…

- Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.