Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de credinciosi din tara si strainatate sunt asteptati sa ajunga, in perioada 8-16 octombrie, in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva, care sambata dimineata au fost asezate intr-un baldachin special amenajat…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi din tara si strainatate sunt asteptati sa ajunga, in perioada 8-16 octombrie, in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva, care sambata dimineata au fost asezate intr-un baldachin special amenajat…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi din tara si strainatate sunt asteptati sa ajunga, in perioada 8-16 octombrie, in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva, care sambata dimineata au fost asezate intr-un baldachin special amenajat…

- Municipalitatea ieseana a informat, joi, ca organizarea numeroaselor manifestari din cadrul ‘Sarbatorilor Iasului’, cat si a pelerinajului organizat la Mitropolia Moldovei si Bucovinei cu prilejul hramului Sf Cuvioase Parascheva, va impune o serie de modificari si restrictii ale traficului auto. Potrivit…

- Traditionala procesiune de Sfanta Parascheva incepe cu o saptamana mai devreme, a anuntat Mitropolia Moldovei. Pelerinaj la Sfanta Parascheva 2022: Romanii se aseaza la coada cu o saptamana mai devreme. Reprezentanții Mitropoliei din Iași au anunțat ca in acest an racla cu moaștele Sfintei Cuvioase…

- Moastele unui sfant nascut in urma cu 300 de ani in Ucraina vor fi aduse de la Manastirea Neamt spre inchinarea pelerinilor care vor veni, in perioada 8-15 octombrie, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva cu prilejul praznuirii…

- Racla cu Moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o saptamana in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, sfintele moaste urmand sa fie scoase din catedrala sambata 8 octombrie, in cadrul unei procesiuni. Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva are loc in fiecare an…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca vor desfasura un concurs intalnit mai rar in lumea bisericeasca din capitala Moldovei: se cauta trei preoti pentru a ocupa posturi la biserici din municipiul Iasi, in cadrul examenului de selectionare dedicat mediului urban cec va avea loc in septembrie.…