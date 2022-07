A început organizarea de șantier pentru construirea noului terminal T4 La Aeroportul Internațional Iași au sosit utilajele și echipamentele, iar zilele acestea se lucreaza la imprejmuirea zonei de lucru și demolarea cladirilor ce aparțin fostei Aviații Utilitare. Aceasta activitate nu va afecta traficul aerian; in schimb, o parte din parcarea existenta va fi ocupata, iar traficul auto catre aeroport va fi ingreunat. Se lucreaza deja la amenajarea unei noi parcari provizorii, de lunga durata, in zona Aerostar. Dupa lucrarile de amenjare a șantierului și obținerea avizelor și acordurilor necesare emiterii Autorizației de Construire, din toamna vor putea demara lucrarile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

