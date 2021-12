Stiri pe aceeasi tema

- Compania Alro isi va diminua productia in zilele urmatoare cu 60% din cauza “pretului speculativ al energiei electrice”, fapt ce va duce la trecerea in șomaj tehnic a peste 1000 de salariați, iar daca nu se ia nici o masura, pana la sfarșitul lunii martie, ALRO iși va inchide porțile oprind toate capacitațile…

- Dupa multe amanari, puse inclusiv pe seama birocrației din Germania, Elon Musk anunța acum ca uzina Tesla din Berlin este pregatita sa demareze producția lui Model Y. Acesta ar urma sa intre pe liniile de asamblare fie in luna noiembrie, fie in decembrie. Primele exemplare vor ajunge la proprietari…

- Senatorii americani au aprobat joi un buget temporar care va trebui sa fie adoptat de Camera Reprezentantilor si apoi promulgat inainte de miezul noptii de presedintele Joe Biden pentru a evita intreruperea finantarii guvernului federal vineri, relateaza AFP. Textul, care prevede o prelungire…