A început operaţiunea de salvare a copiiilor blocaţi într-o peşteră din Thailanda Șeful celulei de criza a declarat ca atat cei mici, cat și antrenorul lor sunt pregatiți fizic și psihic pentru orele tensionate care urmeaza, informeaza Romania TV. Toata operațiunea va dura aproximativ 12 ore, insa salvatorii sunt optimiști pentru ca au parte de condiții meteo favorabile. Fiecare copil va fi salvat de cate doi scafandri. Cei 12 copii și antrenorul sau au fost dați disparuți in urma cu 2 saptamani și gasiți dupa 9 zile blocați intr-o peștera inundata. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

