Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Un fost scafandru care a lucrat in marina thailandeza, voluntar in operatiunile de salvare, a murit in timp ce a lua parte la eforturile de salvare a celor 12 baieti si antrenorului lor, prinsi intr-o pestera inundata din Thailanda.

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…

- Cei 12 copii, cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani, care sunt captivi de 10 zile intr-o peștera inundata din Thailanda , alaturi de antrenorul lor de fotbal, au fost gasiți vii, insa nu pot fi școși in siguranța momentan, ceea ce starnește ingrijorarea autoritaților. Totuși, salvatorii iau in calcul…

- O echipa formata din doi scafandri britanici i-a gasit pe cei 12 copii si pe antrenorul lor in varsta de 25 de ani „teferi si nevatamati", la noua zile dupa ce au fost dati disparuti. Totusi, operatiunea de salvare este una complicata. Inginerii au golit de apa pestera prin pompare in ultima saptamana,…

- Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, blocati intr-un complex de pesteri inundate, si care prezinta "semne de viata" la noua zile dupa disparitia lor, a anuntat luni guvernatorul provinciei Chiang Rai, citat de Reuters si AFP. "Puscasii marini…

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.