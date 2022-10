A început o nouă campanie de preluare gratuită a deșeurilor periculoase din menajer, în Timiș. Vezi programul Dupa cum atenționeaza din start numele generic, deșeurile periculoase din menajer sunt extrem de nocive pentru natura și oameni! Acestea trebuie manipulate cu foarte mare atenție și depozitate in condiții speciale. Va puteți debarasa legal și gratuit de ele in cadrul unei noi campanii trimestriale organizata de catre ADID Timiș și RETIM. In perioada 10 […] Articolul A inceput o noua campanie de preluare gratuita a deșeurilor periculoase din menajer, in Timiș. Vezi programul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

