A început o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase în Timiș ADID Timiș anunța inceperea unei noi campanii de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase destinata cetațenilor din zona 0 Ghizela. ADID Timiș impreuna cu RETIM organizeaza in perioada 3 octombrie – 29 noiembrie 2022 o campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din zona 0 Ghizela a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, […] Articolul A inceput o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

