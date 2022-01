A început numărătoarea inversă. Primăvara ridică restricțiile Așa cum am anticipat, pandemia iși numara ultimele zile. Autoritațile din Romania au anunțat deja ridicarea restricțiilor incepand chiar cu luna martie, pregatindu-se și renunțarea la sancțiuni in urmatoarea perioada. OMS-ul a cerut intoarcerea rapida la normalitate, singura incertitudine din toata aceasta ecuație fiind continuarea vaccinarii. Daca in ultimii doi ani de pandemie Romania a […] The post A inceput numaratoarea inversa. Primavara ridica restricțiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

