- Delicata criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte zece țari sa-și inchida granițele, iar Comisia Europeana a primit notificari oficiale…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a reactionat joi la informatii din presa conform carora Slovenia suspenda Tratatul Schengen si reintroduce controalele la frontiera terestra cu Ungaria.

- Italia a restabilit controalele la frontiera cu Slovenia ca parte a strategiei sale de imbunatațire a securitații impotriva amenințarilor de atacuri teroriste in Europa, a anunțat guvernul de la Roma, informeaza Reuters.

- Republica Ceha si Polonia au convenit actiuni coordonate pentru a introduce controale de-a lungul frontierelor lor cu Slovacia, scopul fiind de a limita fluxul de migratie ilegala si activitatea traficantilor, au anuntat marti cele doua tari, relateaza News.ro . Controalele intensificate vor incepe…