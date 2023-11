Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara anunta ca iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in 26 noiembrie, iar acesta va functiona pana in 14 ianuarie. In prezent se monteaza instalatiile de lumini, dar si bradul de Craciun. Acesta va fi amplasat sub cupola de lumini din Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei,…

- Iluminatul festiv este o tradiție pe care romanii inca o mai țin cu mult drag și bucurie in suflet. Acest eveniment are loc de obicei in luna noiembrie, astfel incat atmosfera de iarna sa ii surprinda pe oameni inca de la inceputul lui decembrie. Iata cand se vor aprinde luminițele de Craciun anul acesta.

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Municipalitatea bucuresteana a inceput sa monteze decoratiunile pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, a anuntat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Compania Municipala Iluminat Public a amplasat deja luminitele pe mai multe artere.

- A inceput montarea decorațiunilor de Craciun pe strazile CapitaleiIn București a inceput montarea decorațiunilor de Craciun, operațiune care se va incheia pana in 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, anunța Mediafax. Potrivit primarului general Nicușor Dan, Compania Municipala…

- Primaria Bistrița a fost generoasa cu sarbatorile de iarna din acest an. Doar pentru evenimentele programate pentru luna decembrie și iluminatul festiv, municipalitatea a alocat, in total, peste 1.600.000 de lei. Municipalitatea inchiriaza anul acesta instalații de iluminat și ornamente luminoase in…

- Compania Municipala Iluminat Public anunta pe SEAP doua licitati in vederea inchirierii si achizitionarii unor decoratiuni care sa asigure iluminatul festiv, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, in acest an municipalitatea va cheltui pe luminițe aproximativ 5,3 milioane de lei. Valoarea estimata…

