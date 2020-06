Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat ca la nivelul comunei Bolotești continua lucrarile la proiectul de investiții ”Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, Județul Vrancea – etapa a II-a”. ,,Și la Bolotești continuam lucrarile la proiectul…

- Consiliul Județean a alocat, la finele anului trecut, aproape 5 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum de un km. In ședința din aceasta luna, vrea sa mai „puna” inca 5 milioane de lei deoparte. DE CE au nevoie de aproape 10 milioane de lei: Consilierii județeni au votat in luna octombrie 2019…

- Lucrarile de modernizare si reabilitare termica a sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba au fost scoase din nou la licitatie, dupa ce la prima procedura, initiata in luna februarie, a fost depusa o oferta care, in final s-a dovenit a fi neconforma cu conditiile impuse prin caietul de sarcini.

- Administrația locala din Aiud a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Aiud”, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei. Proiectul vizeaza reducerea emisiilor de carbon in municipiu, prin reabilitarea…

- Modernizarea iluminatului public și ingroparea cablurilor e un proiect cu origini inca din 2018. In acest an, 36 de strazi sunt prinse in proiectul de modernizare și reaabilitare a iluminatului public. Lucrarile au inceput deja, prioritar fiind Bulevardul Republicii. S-a tot discutat despre modernizaresa…

- Valoarea totala a sanctiunilor contraventionale aplicate de autoritatile tulcene de la inceputul starii de urgenta persoanelor care nu respecta masurile de restrictie impuse in contextul pandemiei de coronavirus a ajuns la aproape 5 milioane de lei, se arata intr-un comunicat de presa remis marti…

- Reabilitarea Clinicii de Oncologie a intrat in procedura de achiziție publica, valoarea contractului fiind de peste doua milioane de euro. Consiliul Județean (CJ) Dolj a scos la licitație , zilele trecute, lucrarile de intervenție pentru „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilitații cladirii situate in Craiova,…

- Primaria Brașov a publicat miercuri, in sistemul electronic de achiziții publice, anunțul de licitație pentru proiectare și execuție reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu. Aceste proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii…