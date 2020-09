A început migrația de weekend către mare și munte. Pe unele artere există blocaje In aceasta dimineața, la ora 9.30, traficul pe principalele artere utilizate de șoferi pentru a ajunge la mare sau munte este aglomerat. Pe Autostrada A2 (București – Constanța) s-a format o coloana care se deplaseaza cu viteza foarte redusa in zona lucrarilor de la Cernica. In aceste condiții, distanța dintre Capitala și litoral poate fi parcursa in circa doua ore și 30 de minute. Conform centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A2 București-Constanța, pe tronsoanele kilometrice 27 – 17 (Branești – Cernica, județul Ilfov) și 82 – 74 (Dor Marunt, județul Calarași), traficul este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

