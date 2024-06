Stiri pe aceeasi tema

- LIVE TEXT Romania – Slovacia la Euro 2024. Naționala joaca meciul decisiv pentru calificarea in optimi LIVE TEXT Romania – Slovacia la Euro 2024. Naționala noastra disputa miercuri de la ora 19:00 meciul decisiv pentru calificarea in etapa superioara a competiției. Meciul programat miercuri, 26 iunie,…

- Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat echipa de start pentru meciul cu Slovacia, programat la ora 19.00, in ultima etapa a grupei E de la Euro 2024, potrivit news.roIordanescu a optat pentru urmatorul “11”: 1. Nita – 2. Ratiu, 3. Dragusin, 6. M. Marin, 10. Hagi, 11.

- 90 de minute mai despart echipa nationala de fotbal a Romaniei de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania Astazi, 26 iunie 2024, de la ora 19.00, la Frankfurt in direct la Pro TV , tricolorii sustin ultimul meci din grupa E, contra Slovaciei.Nationala lui…

- Nationala Romaniei joaca, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea in optimi la Euro-2024. Partida din grupa E are loc de la ora 19.00, la Frankfurt. Meciul va fi arbitrat de germanul Daniel Siebert, care va fi ajutat de Jan Seidel si Rafa

- Toate echipele din grupa E au cate trei puncte in acest moment, o situație nemaiintalnita pana acum la Euro. Romania, Belgia, Ucraina și Slovacia sunt la egalitate, insa ,,Tricolorii” au șanse foarte bune de a ajunge in fazele eliminatorii.In meciul de la Frankfurt, in cazul in care Romania evita infrangerea…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- CARAȘ-SEVERIN – Tricolorii au insa șanse mari de calificare in optimi, avand nevoie de un egal in partida de miercuri cu Slovacia, care se joaca la Frankfurt, de la ora 19! Locul 3 in clasamentul FIFA, Belgia a fost superioara Romaniei și s-a impus cu 2-0, goluri Tielemans și De Bruyne, insa au ratat…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…