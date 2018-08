Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de aparate de aer conditionat si frigidere afecteaza peste un miliard de persoane care au probleme in a se racori si a-si pastra alimentele si medicamentele, in conditiile in care incalzirea globala aduce temperaturi si mai mari, arata un studiu publicat luni. In plus, o cerere mai mare…

- Pisica surda Ahile, considerata oracolul oficial al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a prezis marti victoria Belgiei in semifinala cu Franta, programata la Sankt Petersburg, relateaza EFE. Pronosticul a fost facut la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg in care locuieste felina devenita acum celebra.…

- Premierul japonez Shinzo Abe isi va anula vizitele programate incepand de miercuri in Belgia, Franta, Arabia Saudita si Egipt, dupa ce peste 100 de persoane au murit in urma ploilor torentiale care afecteaza vestul Japoniei, relateaza luni Reuters. Secretarul general al Partidului Liberal…

- Populatia Marii Britanii a depasit in mod oficial pragul de 66 de milioane de locuitori, insa cresterea anuala, de numai 0,6%, a fost cea mai mica de dupa 2004, a comunicat joi Oficiul National de Statistica, potrivit caruia, in intervalul anual iulie 2016-iunie 2017, romanii au oferit cel mai numeros…

- Cea mai periculoasa tara pentru femei este India, urmata de Afganistan si Siria, tari devastate de conflicte, pe locurile urmatoare plasandu-se Somalia si Arabia Saudita, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, realizat de Thomson Reuters Foundation, in randul a 550 de experti la nivel global,…