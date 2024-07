La ora actuala, administrația locala este intr-o bulibașeala incredibila ca urmare a paralelismului de funcții, fapt pentru care a inceput mica-marea praduiala a banilor publici printr-o metoda inedita, sigura și rapida. In urma comasarii alegerilor locale cu cele europarlamentare, din 10 iunie și pana la inceputul lunii octombrie 2024, avem in cele 3.186 de primarii […] The post A inceput marea praduiala locala de sub 30.000 de euro appeared first on Puterea.ro .