Canabisul se legalizeaza in Mexic, iar mulți investitori straini vor sa profite. Sunt mulți bani in joc. Mexicul se apropie din ce in ce mai mult de legalizarea completa a canabisului de cand Curtea Suprema de Justiție a decis in 2018 ca interzicerea drogului este neconstituționala. In ianuarie, ministerul sanatații din țara a stabilit reglementari […]