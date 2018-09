Stiri pe aceeasi tema

- A inceput deja nebunia in agentiile de turism, dar si in unitatile de cazare de pe litoral. Sunt oferte de nerefuzat pentru turistii care vor sa vina la mare in extra sezon. Pana in acest moment cele mai vandute vacante au fost pe litoralul Marii Negre. Din acest weekend incepe “Litoralul pentru toti”,programul…

- Odata cu venirea toamnei, preturile scad pe intreg litoralul. Cei care aleg sa-si petreaca vacanta in extrasezon pot profita de programul „Litoralul pentru toti“ si de alte reduceri. Turistii care nu si-au permis sa mearga in timpul verii pe litoralul Marii Negre mai au o sansa in septembrie. Sunt asteptati…

- Cererea pentru sejururi in programul 'Litoralul pentru toti', care se deruleaza in luna septembrie, este mai mare anul acesta cu 140- fata de cea inregistrata anul trecut datorita voucherelor de vacanta, iar numarul turistilor a crescut de 2,5 ori, a declarat Lucia Morariu, presedinte al unui turoperator…

- Muzica Militara a Forțelor Navale va susține in perioada 5-15 august numeroase concerte, dedicate sarbatoririi Zilei Marinei Romane Articolul Muzica Militara a Fortelor Navale se va auzi pe tot litoralul romanesc. Iata programul pe zile apare prima data in Lumea Presei .

- Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul, in perioada 23 iulie - 31 august, pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia, informeaza MAI. Astfel, in zilele de luni, marti si miercuri serviciile de pasapoarte…

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 11 – 29 iunie 2018, pentru asigurarea legaturii directe intre litoral și Baia Mare, Cluj Napoca, Timisoara si Resita, urmatoarele trenuri vor circula astfel Read More...

- O serie de trenuri isi vor prelungi traseul in perioada 11 – 29 iunie 2018, pentru asigurarea legaturii directe intre litoral si Baia Mare, Cluj Napoca, Timisoara si Resita, informeaza miercuri CFR Calatori, transmite AGERPRES . Trenurile IR 1642 Baia Mare (pl. 17:52) / IR 1638 Cluj Napoca (pl. 19:05) cu…

- „Scoala de vara Suceava" face inscrieri in perioada 5 - 18 iunie pentru programul educational de vara care se va desfasura pe parcursul vacantei scolare.Programul „Scoala de vara Suceava" se afla la cea de-a IV-a editie si se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 - ...