A început Liga roboţilor. Prima etapă a fost la Iaşi Ehipe de robotica ale Liceului Teoretic de Informatica din Iasi au organizat prima etapa a Competitiei Nationale de Robotica Quantum League, in parteneriat cu Liceul Teoretic International de Informatica din Bucuresti. Au participat peste 15 echipe de robotica din Focsani, Pitesti, Sighetul Marmatiei, Galati, Dorohoi, Ploiesti, Targoviste, Tecuci, Bucuresti si Iasi. Etapa s-a desfasurat duminica, 13 noiembrie 2022. „Evenimentul Quantum League, editia Iasi, organizat de cele 2 echipe, Quantum si CyLiis, a fost un real succes, reusind sa ofere un mediu de testare pentru functionarea robotilor. Toata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

