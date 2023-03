Stiri pe aceeasi tema

- Documentatiile pentru primele trei loturi ale Tronsonului de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes au fost transmise miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice pentru validare, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Romania are nevoie de o aeronava prezidențiala, spun președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in contextul controverselor legate de deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia cu un avion privat, inchiriat de la o companie luxemburgheza,…

- Regiunea Vest are alocate, pe trei axe de finanțare din fonduri europene, peste 27 de miliarde de lei pentru investiții in domeniul feroviar, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Timișoara. Deocamdata este destul de inaintat proiectul reabilitarii caii ferate dintre Caransebeș și…

- CNAIR a scos la licitație un contract de 8,8 miliarde lei pentru proiectare și execuția lucrarilor la secțiunea 3B a Autostrazii Transilvania, lotul cu Tunelul Meseș. A fost publicata licitația pentru lotul cu Tunelul Meseș de pe Autostrada Transilvania, cel mai mare contract pentru o autostrada din…

- „Am reziliat contractul, dupa cum stiti, nu am vrut sa ajungem in aceasta situatie. La finalul lunii februarie va fi terminat raportul pe ce inseamna lucrarile deja executate. Licitatia pentru un nou constructor se va face dupa noua lege, vrem sa o facem rapid, si un constructor sa intre in aceasta…

- Copiii și adolescenții din Romania au devenit mai responsabili fața de mediu, cu sprijinul ASAP Romania (Armata Selectarii Atente a Plasticului). Programul a incheiat anul 2022 cu cifre spectaculoase: peste 400 de școli au contribuit activ la misiunea ASAP, raportand date despre deșeurile colectate,…

- 2022 a fost anul cu cea mai mare rata de absorbție a fondurilor europene in domeniul transporturilor, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „au fost semnate și sunt in curs de semnare contracte cu o valoare totala de 10,2 miliarde de euro”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA, in sedinta de Guvern din 28 decembrie au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii: – Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – SRCF Constanta, 4 statii: Neptun hc, Costinesti…