- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a declarat, joi, la Parlament, inainte de intalnirea PNL-PSD, pentru negocierea unei majoritati parlamentare, ca PSD-ul ar trebui sa dea premierul si a mentionat ca se poate guverna in aceasta formula, daca si ”penelistii fac un efort”. Intalnirea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca PSD își menține poziția și ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier. Liderii PSD urmeaza sa se întâlneasca în cursul dupa-amiezii, cu liderii PNL, în prima runda de negocieri oficiala. Înainte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, 4 noiembrie, ca merge la negocierile cu PNL cu masurile pe care social-democratii le considera urgente. De asemenea, liderul PSD a precizat ca partidul va avea o propunere de premier la consultarile de la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres."La aceasta…

- Negocierile PNL-PSD, de la Vila Lac, au eșuat din nou. Liderii celor doua partide s-au intalnit marți seara, pentru prima data dup armistițiul propus de Nicolae Ciuca, dar anunțat public de Florin Cițu. Potrivit unor surse politice, cele doua parți nu au ajuns la niciun acord. La discuții…

- Marcel Ciolacu s-a dus sa negocieze sprijin pentru noul guvern! Președintele PSD este, acum, la Vila Lac, alaturi de Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu. Anterior, Ciolacu spunea ca el nu va merge la liberali, ci ii va aștepta pe aceștia la sediul PSD. Presedintele PNL, Florin…

- PSD s-a impartit in doua tabere pe subiectul motiunii de cenzura. Sorin Grindeanu, Vasile Dincu si Mihai Tudose au sustinut ca motiunea trebuie depusa dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea ar fi vrut ca PSD sa actioneze rapid, in primele zile din sesiunea parlamentara.…

- Depunerea unei noi motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Citu a provocat disensiuni in PSD, Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu sustinand initial ca PSD sa depuna motiune de cenzura la mijlocul lunii octombrie, dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea au insistat…

