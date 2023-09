Cutremur in Oltenia. Magnitudinea inregistrata de seismografe

In ziua de 12 Septembrie 2023, la ora 18:36:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 15.0 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 10km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta Turnu Severin, 73km… [citeste mai departe]