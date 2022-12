A început înregistrarea în baza de date a Sistemului de Garanţie-Returnare Producatorii, importatorii si comerciantii de bauturi se pot inregistra incepand de astazi in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare, unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulara din Romania. Prin acest sistem, incepand din decembrie 2023, romanii vor putea returna la magazin ambalajele din sticla, plastic sau metal si vor primi pe loc [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Inregistrarea este obligatorie si se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro .RetuRO Sistem Garantie Returnare S.A., administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), anunta producatorii, importatorii si comerciantii de bauturi ca a inceput inregistrarea in baza de date a sistemului,…

