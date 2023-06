Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Trupele ruse si ucrainene poarta lupte intense in provinciile Donetk si Zaporojia din estul si sud-estul Ucrainei, unde armata ucraineana a recucerit un sir de sate dupa lansarea mult asteptatei contraofensive prin care incearca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, consemneaza luni CNN si Reuters,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, luni, respingerea unor tentative de incursiuni ucrainene in regiunile Donetk si Zaporojie, iar Ucraina sustine ca a recapatat controlul asupra a cinci localitati rurale de dimensiuni reduse.

- Forțele ucrainene au transmis luni ca Rusia se afla in defensiva in regiunile Zaporojie și Herson, in timp ce armata ucraineana a reușit sa recucereasca mai multe localitați in regiunea Donețk. Tot in est, se duc lupte intense pentru recucerirea orașului Bahmut.

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.Rușii ar fi distrus barajul de mici dimensiuni de pe raul Mokri Yali,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Rusia ii va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Moscova la 30 septembrie 2022 - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie - daca acestia nu adopta cetatenia rusa, potrivit unui decret promulgat joi de presedintele rus, Vladimir Putin, care a vizitat recent pentru a doua…

- Fortele rusesti au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, conform news.ro.Luptele cele mai intense…