- Cea de-a 76-a editie a Festivalului international de film de la Cannes isi deschide portile marti seara. 21 de filme concureaza pentru mult-rivnita Palme d’or si alte 80 de pelicule sint prezentate in diferitele sectiuni paralele. Circa 40.000 de festivalieri si peste 4.800 de jurnalisti sint asteptati…

- De la americanul Wes Anderson la britanicul Ken Loach, trecand pe la franceza Catherine Breillat, iata cele 21 de filme in cursa pentru Palme d'Or la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes (16-27 mai), potrivit news.ro"Club Zero" de Jessica Hausner CITESTE SI Cutremurele misterioase…

- Regizoarea franceza Julia Ducournau, castigatoarea trofeului Palme d'Or din 2021 cu filmul "Titane", si actrita americana Brie Larson, recompensata cu premiul Oscar pentru rolul principal interpretat in lungmetrajul "Room", vor face parte din juriul celei de-a 76-a editii a Festivalului de la Cannes…

- Sase critici de la Hollywood Reporter au introdus doua filme romanești in topul „Cele mai bune 50 de filme ale secolului 21”, scrie evz.ro. Cel mai bine clasat este filmul „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” (2007). Pelicula care a caștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes a ocupat locul 9.…

- Șase critici de cinema au intocmit pentru publicația americana de divertisment The Hollywood Reporter lista celor mai bune 50 de filme ale acestui secol. Printre ele se afla și doua pelicule romanești – una clasata chiar in primele 10. „4 luni, 3 saptamani si 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu in 2007,…

- La doua luni dupa ce a fost desemnata cea mai buna actrita la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit in premiera unei actrite asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, in varsta de 60 de ani, va primi in luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care omagiaza femeile din…

- Academia de film americana (AMPAS), care organizeaza gala de decernare a premiilor Oscar, a respins cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a sustine un discurs in timpul transmisiunii televizate a acestei ceremonii, informeaza site-ul revistei Variety. Anul trecut, presedintele Zelenski…

- Regizorul suedez Ruben Ostlund, de doua ori laureat al Palme d'Or, va fi presedintele juriului celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 16 - 27 mai pe Croazeta, la 50 de ani dupa compatrioata sa Ingrid Bergman, au anuntat marti organizatorii intr-un…