Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, organizeaza, in perioada 14-15 iulie 2018, in Piața 25 Octombrie, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Fanfare, cu invitați din Romania și Serbia, un eveniment care se…

- Cea de-a XII-a editie a Festivalului International de Folclor „Garofita Pietrei Craiului”, care promoveaza traditiile si diversitatea culturala, va avea loc in perioada 6-8 iulie 2018 si va reuni, la Brasov, ansambluri folclorice din noua tari: Croatia, Polonia, Grecia, Ungaria, ansambluri ale…

- Mai multi militari NATO, care se antreneaza in baza de la Cincu (judetul Brasov), vor fi spectatori, in acest week-end, la doua spectacole de teatru, care se vor juca la Academia Fortelor Terestre, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu, potrivit rectorului institutiei de invatamant…

- Cele patru echipe ale Clubului Gimn Star din Blaj, inscrise la cele patru categorii corespunzatoare, au obtinut tot atatea locuri intai la Cupa Dancing Europe si Festivalul International de Twirling si Majorete, ce s-au desfasurat la Arad, in 19 mai 2018. La cea de-a XII-a ediție, participarea a fost…

- Teatrul Municipal Baia Mare si Asociatia Culturala THESPIS organizeaza la Baia Mare, in perioada 1- 9 iunie 2018, cea de-a XXV-a editie a Festivalului International de Teatru “ATELIER”, manifestare teatrala neconventionala cu caracter exploratoriu, care isi propune sa realizeze, prin intermediul spectacolelor…

- A debutat Festivalul Internațional de Folclor pentru Tineret ”Am fost ș-om fi” Dupa mesajele oficialitaților au luat cuvantul prof. Ioan Muntean, director al Clubului Copiilor Sighetu Marmației, Marinel Petreuș, directorul Școlii Populare de Arta ”Liviu Borlan” și Ana Moldovan, inspector școlar general,…

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma celor de la Imobiliare.ro, arata ca, intr-unul dintre marile centre regionale ale țarii, apartamentele sunt mai scumpe acum decat inainte de recesiune. Este vorba, bineințeles, de Cluj-Napoca, orașul care a consemnat…

- Sambata, 21 aprilie, președintele CJ Argeș, Dan Manu, și vicepreședintele Simona Bratulescu au primit vizita unei delegații oficiale din Grecia, din regiunea Nikaia Renti. Delegația a fost condusa de catre Ioannis Markos, consilierul economic si comercial al Ambasadei Greciei in Romania și primarul…