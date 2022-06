Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Vadu, la ceremonia de incepere a productiei de gaze naturale in cadrul Proiectului MGD, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, ca este un moment istoric pentru industria energetica din Romania, fiind vorba despre primul proiect de exploatare…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost, duminica, printre primii politicieni care au transmis mesaje de Ziua Drapelului National. Prim-ministrul a facut referire la experienta sa in teatrele de operatii din afara tarii, spunand ca prezenta Tricolorului in bazele in care isi desfasura activitatea insemna legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta inceperea exploatarii gazelor din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, subliniind ca extragerea in premiera a gazelor naturale din Marea Neagra va consolida capacitatea Romaniei de a

- Guvernul a anuntat ca licenta de operare privind exploatarea gazelor a fost eliberata, miercuri, de catre ANRE. Potrivit Executivului, acest lucru permite ca primele gaze din Marea Neagra sa ajunga deja in reteaua nationala. Gazele vor fi livrate catre Sistemul National de Transport operat de Transgaz.

- In acest an vor fi extrase 500 de milioane de metri cubi de gaze, urmand sa se ajunga la 1 miliard de metri cubi anual, potrivit unui comunicat transmis miercuri de companie.Black Sea Oil & Gas, impreuna cu partenerii de concesiune, Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia, au anunțat miercuri inceperea…

- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pina in primul trimestru din 2023. Erdogan a asistat in direct la conectarea primei conducte la fundul marii din…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca inceperea exploatarii gazelor naturale la Marea Neagra reprezinta un obiectiv esential in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc. Premierul a avut marti o intalnire, la Palatul Victoria, cu Eric Faillnet, director al Grupului Carlyle…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca inceperea exploatarii gazelor naturale la Marea Neagra reprezinta un obiectiv esential in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc.