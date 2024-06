A început Evaluarea Națională. Recomandările Ministerului Educației pentru elevi Evaluarea Naționala pentru absolvenții de clasa a VIII-a incepe astazi, iar Ministerul Educației (ME) a transmis, pe pagina sa oficiala de Facebook, o serie de recomandari pentru candidați. Recomandarile ME: De asemenea, punem la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalitați privind desfașurarea evaluarii naționale. Numarul va fi disponibil pe […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

